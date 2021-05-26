"Земля под ногами шевелится". Нашествие грызунов в Австралии может разорить фермеров
"Земля под ногами шевелится". Нашествие грызунов в Австралии может разорить фермеров
Австралия за последние годы пережила пожары, засуху и наводнения. В этом году фермеры надеялись на богатый урожай, но в штате Новый Южный Уэльс многие из них могут остаться ни с чем. В регионе нашествие мышей.
Мыши расплодились на фоне снижения количества хищников из-за природных катастроф.
Экосистема сбалансируется, но на это ей нужно время, отмечают экологи.
Вывести мышей практически невозможно, однако фермеры тратят на это крупные суммы денег.
Би-би-си пообщалась с некоторыми их них.