"Земля под ногами шевелится". Нашествие грызунов в Австралии может разорить фермеров

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"Земля под ногами шевелится". Нашествие грызунов в Австралии может разорить фермеров

5 минут назад

Австралия за последние годы пережила пожары, засуху и наводнения. В этом году фермеры надеялись на богатый урожай, но в штате Новый Южный Уэльс многие из них могут остаться ни с чем. В регионе нашествие мышей.

Мыши расплодились на фоне снижения количества хищников из-за природных катастроф.

Экосистема сбалансируется, но на это ей нужно время, отмечают экологи.

Вывести мышей практически невозможно, однако фермеры тратят на это крупные суммы денег.