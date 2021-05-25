Санкции, протесты и пустое небо. Главное о последствиях посадки Ryanair в Минске
Санкции, протесты и пустое небо. Главное о последствиях посадки Ryanair в Минске
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Минске на 2 месяца. Также как и в случае с экс-главредом оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, появилось видео с ее показаниями.
Молодых людей задержали 23 мая после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Рейс Афины – Вильнюс совершил приземлился в Беларуси из-за сообщения о минировании. В итоге оно не подтвердилось.
Европейские политики призвал авиакомпании прекратить полеты над республикой. А также в ЕС решили расширить санкции против Беларуси.
В ряде стран прошли акции в поддержку Протасевича и Сапеги.
Русская служба Би-би-си собрала главное о том, как развивались события.