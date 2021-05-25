Санкции, протесты и пустое небо. Главное о последствиях посадки Ryanair в Минске

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Санкции, протесты и пустое небо. Главное о последствиях посадки Ryanair в Минске

18 минут назад

Россиянку Софию Сапегу арестовали в Минске на 2 месяца. Также как и в случае с экс-главредом оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, появилось видео с ее показаниями.

Молодых людей задержали 23 мая после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Рейс Афины – Вильнюс совершил приземлился в Беларуси из-за сообщения о минировании. В итоге оно не подтвердилось.

Европейские политики призвал авиакомпании прекратить полеты над республикой. А также в ЕС решили расширить санкции против Беларуси.

В ряде стран прошли акции в поддержку Протасевича и Сапеги.