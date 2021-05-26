Подкаст "Что это было". Как Дума запретила избираться сотням тысяч россиян

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Подкаст "Что это было". Как Дума запретила избираться сотням тысяч россиян

час назад

Госдума приняла закон, который лишает права участвовать в выборах сторонникам организаций, признанных российскими властями экстремистскими. В результате под этот запрет вскоре могут попасть не только руководители и непосредственные сотрудники созданных Алексеем Навальным структур, но и те, кто в течение последних месяцев перечислял им пожертвования и выражал свою симпатию в соцсетях.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт разбирается, как эти изменения сочетаются с конституционными правами и какие шансы на участие в выборах остаются у российских оппозиционеров.