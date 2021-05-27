Первые щенки тасманийского дьявола в Австралии за 3 тысячи лет

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Первые щенки тасманийского дьявола в Австралии за 3 тысячи лет

9 минут назад

На материковой части Австралии тасманийский дьявол, хищное сумчатое животное, пропал тысячи лет назад. Этот вид до сих пор находится под угрозой исчезновения.

В прошлом году в заповедник, расположенный неподалеку от Сиднея, было выпущено 26 взрослых особей дьявола. А в этом году, впервые за 3 тысячи лет тасманийский дьявол принес потомство на земле Австралии.