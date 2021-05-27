У берегов Шри-Ланки семь дней горит контейнеровоз. Что стало причиной пожара?

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У берегов Шри-Ланки семь дней горит контейнеровоз. Что стало причиной пожара?

11 минут назад

Судно под флагом Сингапура следовало из Индии в Сингапур через Шри-Ланку загорелось в пятницу 21 мая. Потушить его не удалось, а во вторник на борту прогремел взрыв, и пламя разгорелось с новой силой.

ВМФ Шри-Ланки эвакуировали команду корабля. Сообщается о двух пострадавших.

Причины возгорания не установлены, но по одной из версий пожар произошел из-за химической реакции в одном из контейнеров. Судно перевозило косметику и химикаты, также на его борту - более 20 тонн азотной кислоты.