По итогам выборов Асад остался президентом на четвертый срок и еще на семь лет

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По итогам выборов Асад остался президентом на четвертый срок и еще на семь лет

40 минут назад

На состоявшихся 26 мая выборах в Сирии Башар Асад получил более 95% голосов и остался президентом на четвертый срок и еще на семь лет.

Оппозиция назвала выборы фарсом, США и европейские страны - несвободными.

Асад находится у власти уже более 20 лет, разделенных почти поровну на 10 лет до войны и 10 лет гражданской войны. История правления 19 президента Сирийской Арабской Республики - в видео Русской службы Би-би-си.