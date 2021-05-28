По итогам выборов Асад остался президентом на четвертый срок и еще на семь лет
По итогам выборов Асад остался президентом на четвертый срок и еще на семь лет
На состоявшихся 26 мая выборах в Сирии Башар Асад получил более 95% голосов и остался президентом на четвертый срок и еще на семь лет.
Оппозиция назвала выборы фарсом, США и европейские страны - несвободными.
Асад находится у власти уже более 20 лет, разделенных почти поровну на 10 лет до войны и 10 лет гражданской войны. История правления 19 президента Сирийской Арабской Республики - в видео Русской службы Би-би-си.
Продюсер: Мария Давтян