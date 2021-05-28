"Спешил на экзамен". В Дорсете подросток едва не попал под обломки стены и стал героем соцсетей

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"Спешил на экзамен". В Дорсете подросток едва не попал под обломки стены и стал героем соцсетей

45 минут назад

Семнадцатилетний подросток из английского Дорсета Райан Паттик стал героем соцсетей после того, как кто-то опубликовал кадры с камеры наблюдения. На видео попал момент обрушения стены дома всегда в паре метров от Райана, он невозмутимо прошел мимо.