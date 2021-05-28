"Спешил на экзамен". В Дорсете подросток едва не попал под обломки стены и стал героем соцсетей
"Спешил на экзамен". В Дорсете подросток едва не попал под обломки стены и стал героем соцсетей
Семнадцатилетний подросток из английского Дорсета Райан Паттик стал героем соцсетей после того, как кто-то опубликовал кадры с камеры наблюдения. На видео попал момент обрушения стены дома всегда в паре метров от Райана, он невозмутимо прошел мимо.
Би-би-си разыскала молодого человека и расспросила его о том, что он чувствовал в момент происшествия. Оказалось, все не так, как выглядит на первый взгляд.