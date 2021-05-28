Подкаст "Что это было". Как теперь летать в обход Беларуси?

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Подкаст "Что это было". Как теперь летать в обход Беларуси?

час назад

Воздушная блокада Беларуси затронула и Россию. Авиакомпании начали отменять рейсы из Москвы в Европу и из Европы в Москву, которые проходят над территорией Беларуси. Это происходит после инцидента с летевшим из Афин в Вильнюс самолетом Ryanair, который принудили к посадке Минске после ложного сообщения о бомбе на борту.

Корреспондент Русской службы Би-би-си по вопросам авиации Мария Киселева разбирается с тем, что происходит и как на европейских и российских пассажирах скажется закрытие белорусского неба.