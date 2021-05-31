Ароматные бомбы из насекомых: шеф-повар готовит цикад

На восточном побережье США нашествие периодических цикад. Это вид насекомых, которые проводят почти весь свой жизненный цикл под землей, выходя на поверхность каждые 13-17 лет.

Это лучшее время для шеф-повара из Бруклина Джозефа Юна, который специализируется на приготовлении блюд с насекомыми.

Любитель съедобных насекомых продвигает идею использования белка насекомых в рационе американцев через свою группу в инстаграме Brooklyn Bugs.