"Такого пика репрессий не было никогда". Как работают журналисты независимых медиа в Беларуси?

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"Такого пика репрессий не было никогда". Как работают журналисты независимых медиа в Беларуси?

10 минут назад

За прошедшие с президентских выборов в Беларуси время положение журналистов в стране радикально ухудшилось, следует из статистики Ассоциации журналистов Беларуси. К данному моменту 50 интернет-СМИ заблокировано, за год более 480 журналистов задержаны, а 34 – находятся в заключении.

После задержания экс-главреда Nexta Романа Протасевича, основатель телеграм-канала Степан Путило опасается за свою жизнь и попросил у международного сообщества охраны.

Некоторые журналисты уже получили получили реальные сроки. В конце 2020 года сотрудницы телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Дарья Чульцова получили по 2 года колонии за репортажи, признанные судом призывами к беспорядкам.

Недавно Александр Лукашенко подписал сразу несколько законов, которые ограничивают работу журналистов, а также дают властям возможность отключать интернет, телевидение и радио.