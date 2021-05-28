Чемоданчик, море и чаепитие. Как начиналась встреча Лукашенко и Путина в Сочи

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Чемоданчик, море и чаепитие. Как начиналась встреча Лукашенко и Путина в Сочи

23 минуты назад

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Сочи, чтобы поговорить с Владимиром Путиным. Встреча за закрытыми дверями с ужином и чаепитием продолжалась пять часов пятнадцать минут.

До ее начала президенты отметили, что договаривались увидеться еще до инцидента с бортом Ryanair.

23 мая белорусские военные по приказу Александра Лукашенко заставили приземлиться в Минске самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. По словам Минска, поступило сообщение о бомбе на борту.