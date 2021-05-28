Чемоданчик, море и чаепитие. Как начиналась встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Чемоданчик, море и чаепитие. Как начиналась встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Сочи, чтобы поговорить с Владимиром Путиным. Встреча за закрытыми дверями с ужином и чаепитием продолжалась пять часов пятнадцать минут.
До ее начала президенты отметили, что договаривались увидеться еще до инцидента с бортом Ryanair.
23 мая белорусские военные по приказу Александра Лукашенко заставили приземлиться в Минске самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. По словам Минска, поступило сообщение о бомбе на борту.
В самолете в числе прочих пассажиров находились бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны.