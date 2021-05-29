Подкаст "Что это было". Лонгрид: "Идут менты!" Как разгоняли первый за 100 лет Земский съезд

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Подкаст "Что это было". Лонгрид: "Идут менты!" Как разгоняли первый за 100 лет Земский съезд

30 минут назад

По выходным в подкасте "Что это было. Лонгрид" мы говорим с авторами заметных и важных текстов Русской службы Би-би-си.

Анастасия Лотарева и Владимир Дергачев побывали в Великом Новгороде и увидели, как губернатор, ФСБ и центр "Э" боролись с муниципальными депутатами из разных регионов России. Итогом поездки стал текст "Караул устал": как в России разгоняли первый за сто лет Земский съезд".

Анастасия Лотарева и Владимир Дергачев рассказывают, как за депутатами и журналистами начали следить еще по пути в Великий Новгород, как проходила операция по разгону съезда и почему власть борется с депутатами, полномочия которых - районное благоустройство, а не большая политика.

В подкасте использованы фрагменты сюжетов телеканалов “Дождь” и НТВ, а также сетевого издания SOTA Vision.