После войны в Нагорном Карабахе музыкант Апо Саакян решает вернуться на родину

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После войны в Нагорном Карабахе музыкант Апо Саакян решает вернуться на родину

26 минут назад

"Передо мной как иерусалимским армянином всегда существовала дилемма - оставаться частью диаспоры или вернуться на родину".

Апо Саакян - молодой музыкант и правнук спасшегося от геноцида армянина. После военного конфликта в Нагорном Карабахе он принял решение переехать в Армению. Но не все поддержали его непростой выбор.

Как отнеслись близкие и друзья к переезду Апо?