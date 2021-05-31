После войны в Нагорном Карабахе музыкант Апо Саакян решает вернуться на родину
После войны в Нагорном Карабахе музыкант Апо Саакян решает вернуться на родину
"Передо мной как иерусалимским армянином всегда существовала дилемма - оставаться частью диаспоры или вернуться на родину".
Апо Саакян - молодой музыкант и правнук спасшегося от геноцида армянина. После военного конфликта в Нагорном Карабахе он принял решение переехать в Армению. Но не все поддержали его непростой выбор.
Как отнеслись близкие и друзья к переезду Апо?
Материал Анастасии Златопольской