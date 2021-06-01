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Верхом из Оймякона до Москвы. Два якутских коневода пытаются привлечь внимание к якутским лошадям

49 минут назад

Путешественники и коневоды из Якутии отправились в дорогу в феврале 2021 из самой холодной точки России - села Оймякон. За год они надеются добраться до Москвы, а далее в Питер и, если откроют границы, в Западную Европу.