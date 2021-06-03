"Мы обнаружили целое состояние в туше кита". Как находка изменила жизни 35 рыбаков

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"Мы обнаружили целое состояние в туше кита". Как находка изменила жизни 35 рыбаков

26 минут назад

Группа рыбаков в Йемене обнаружила дрейфующую тушу кашалота в Аденском заливе. Когда они затащили его на берег и разрезали, то нашли внутри редкое и ценное вещество - амбру. Эта находка принесла рыбакам 1,5 миллиона долларов.