"Мы обнаружили целое состояние в туше кита". Как находка изменила жизни 35 рыбаков
"Мы обнаружили целое состояние в туше кита". Как находка изменила жизни 35 рыбаков
Группа рыбаков в Йемене обнаружила дрейфующую тушу кашалота в Аденском заливе. Когда они затащили его на берег и разрезали, то нашли внутри редкое и ценное вещество - амбру. Эта находка принесла рыбакам 1,5 миллиона долларов.
Больше половины населения Йемена живет за чертой бедности, и амбра позволила рыбакам наконец купить себе дома и новые лодки.