Слоны заблудились. Стадо диких животных идет через китайские города и аграрные зоны
Слоны заблудились. Стадо диких животных идет через китайские города и аграрные зоны
Пятнадцать редких азиатских слонов покинули заповедник на юге Китая в декабре, взяли курс на север и продолжают бродить по городам и аграрным зонам страны.
Животные уже стали причиной сотен ДТП, повредили на своем пути несколько зданий и испортили 56 гектаров сельскохозяйственных полей.
Экологи тщетно пытаются развернуть ход этой необычной миграции и теряются в догадках, что послужило причиной такого поведения слонов.