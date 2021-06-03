Подкаст "Что это было". За что преследуют Пивоварова и Гудкова?

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Подкаст "Что это было". За что преследуют Пивоварова и Гудкова?

41 минуту назад

На этой неделе сразу двое российских оппозиционных политиков стали фигурантами уголовных дел. В Краснодаре арестован бывший руководитель "Открытой России" Андрей Пивоваров, а в Москве задержан бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

За что преследуют Пивоварова и Гудкова и можно ли называть эти уголовные дела новым витком политических репрессий, объясняют корреспонденты Русской службы Би-би-си Анна Пушкарская и Сергей Горяшко.