"Политика заинтересовалась нами": истории пассажиров, пострадавших из-за бойкота "Белавиа"
"Политика заинтересовалась нами": истории пассажиров, пострадавших из-за бойкота "Белавиа"
После экстренной посадки самолета Ryanair в Минске и ареста белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича некоторые авиакомпании отказались летать над Беларусью, а многие страны решили бойкотировать белорусскую национальную авиакомпанию "Белавиа".
Ее гендиректор называет меры "издевательством" над пассажирами.
Белорусы, застрявшие из-за санкций в разных городах Европы, рассказали корреспонденту Русской службы Би-би-си Марии Евстафьевой, как санкции повлияли на их жизнь.