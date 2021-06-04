Дети войны в Сирии. Последствия десяти лет гражданской войны

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Дети войны в Сирии. Последствия десяти лет гражданской войны

7 минут назад

С момента начала войны в Сирии прошло 10 лет. За это время более миллиона граждан страны были убиты и ранены, а 90% сирийских детей до сих пор нуждаются в гуманитарной помощи.

Мустафа вместе с сестрой чудом остался в живых при бомбардировке, его родители погибли.

Рахаф была младенцем, когда ночью в ее дом попал снаряд. Ее спасли из горящей кровати.