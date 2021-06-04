Дети войны в Сирии. Последствия десяти лет гражданской войны
Дети войны в Сирии. Последствия десяти лет гражданской войны
С момента начала войны в Сирии прошло 10 лет. За это время более миллиона граждан страны были убиты и ранены, а 90% сирийских детей до сих пор нуждаются в гуманитарной помощи.
Мустафа вместе с сестрой чудом остался в живых при бомбардировке, его родители погибли.
Рахаф была младенцем, когда ночью в ее дом попал снаряд. Ее спасли из горящей кровати.
Би-би-си несколько лет следила за их судьбой. Сейчас дети живут в Иордании, куда вместе с близкими бежали от войны.