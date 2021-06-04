"Страшно, что убивают коллег". Мэр города а Мексике пришла в политику после убийства мужа

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"Страшно, что убивают коллег". Мэр города а Мексике пришла в политику после убийства мужа

34 минуты назад

"Есть два вида страха - один тебя парализует, а другой заставляет двигаться дальше", - таков девиз Кармен Ортис, возглавляющей мэрию мексиканского города Апасео-эль-Альто.

Криминальные банды в Мексике борются за власть над районами. В том числе запугивая и убивая политиков.

Кармен стала мэром три года назад после того, как ее муж был убит накануне выборов в местную мэрию.