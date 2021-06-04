"Страшно, что убивают коллег". Мэр города а Мексике пришла в политику после убийства мужа
"Страшно, что убивают коллег". Мэр города а Мексике пришла в политику после убийства мужа
"Есть два вида страха - один тебя парализует, а другой заставляет двигаться дальше", - таков девиз Кармен Ортис, возглавляющей мэрию мексиканского города Апасео-эль-Альто.
Криминальные банды в Мексике борются за власть над районами. В том числе запугивая и убивая политиков.
Кармен стала мэром три года назад после того, как ее муж был убит накануне выборов в местную мэрию.
В этом году она баллотируется на второй срок, несмотря на то, что за последние годы 12 сотрудников ее правительства были убиты или пропали без вести.
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