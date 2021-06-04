Спецназ США на учениях ошибся адресом. Солдаты взяли штурмом частный комбинат в Болгарии
Спецназ США на учениях ошибся адресом. Солдаты взяли штурмом частный комбинат в Болгарии
Камеры наблюдения завода по производству подсолнечного масла в Болгарии засняли момент, когда комбинат штурмовали пехотинцы США.
Во время учений НАТО солдаты должны были по заданию захватить авиабазу, но ошиблись координатами и ворвались на частное предприятие.
В ходе штурма никто не пострадал.
Посольство США в Болгарии извинилось перед работниками завода.