Семь лет после войны. История семьи, пережившей конфликт на Украине
Семь лет после войны. История семьи, пережившей конфликт на Украине
Корреспондент Би-би-с и Фергал Кин познакомился с Анатолием и Светланой семь лет назад, тогда они жили в поселке Пески Донецкой области, где шли бои.
Спустя семь лет он вновь приехал к ним в гости, уже в новый дом. Им по 74 года, они обосновались на новом месте и снова завели пчел.
Как военные действия на востоке Украины повлияли на жизнь этих обычных пенсионеров - в этом видео.