Семь лет после войны. История семьи, пережившей конфликт на Украине

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Семь лет после войны. История семьи, пережившей конфликт на Украине

58 минут назад

Корреспондент Би-би-с и Фергал Кин познакомился с Анатолием и Светланой семь лет назад, тогда они жили в поселке Пески Донецкой области, где шли бои.

Спустя семь лет он вновь приехал к ним в гости, уже в новый дом. Им по 74 года, они обосновались на новом месте и снова завели пчел.