Помещик, поп, купчина, царь: кому на Руси жить хорошо? Мы поехали и спросили
Помещик, поп, купчина, царь: кому на Руси жить хорошо? Мы поехали и спросили
"Кому живётся весело, вольготно на Руси, но только сейчас?" - с таким вопросом съемочная группа Русской службы Би-би-си проехала по Псковской и Ленинградской областям, добираясь на Петербургский экономический форум от станции Дно.
Поэт Николай Некрасов не дописал свою знаменитую поэму "Кому на Руси жить хорошо", но, по его задумке, ее герои должны были задать этот вопрос представителям всех сословий: помещику, попу, чиновнику, "купчине", "вельможному боярину" и даже царю.
Мы пошли по их пути, тем более что у нас был шанс встретить "царя" на экономическом форуме и спросить его, кто в современной России счастлив больше всего.