Подкаст "Что это было". Как проводить лето и Евро в эпоху пандемии?

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Подкаст "Что это было". Как проводить лето и Евро в эпоху пандемии?

9 июня 2021

ЕС готовится к вводу ковидных паспортов, а Москва рапортует о росте заболеваемости коронавирусом. Так ждать ли новой волны коронавируса этим летом? Куда ехать в отпуск? Или спокойнее и безопаснее оставаться дома? На эти вопросы в новом выпуске подкаста Русской службы Би-би-си “Что это было” отвечают корреспонденты Би-би-си по вопросам науки, экономики и авиационной отрасли Николай Воронин, Алексей Калмыков и Мария Киселева.