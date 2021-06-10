Что такое NFT, как они завоевали мир и что будет дальше

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Что такое NFT, как они завоевали мир и что будет дальше

49 минут назад

Цифровой художник Майк Винкельман продал коллаж "Everydays" на аукционе Christies более чем за 69 миллионов долларов. Эта сделка заставила широкую аудиторию обратить внимание на феномен NFT.

Благодаря NFT многие художники, которые до этого лишь выкладывали свои работы в сеть, смогли монетизировать свое искусство. Также появились трейдеры и инвесторы, которые покупают эти работы в надежде их выгодно перепродать.

Что же происходит? Самоизоляция ввергла обитателей сети в такую скуку и безысходность, что они готовы тратить невероятные суммы на несколько пикселей на экране?

Или же это рождение новой экономики, а художественное сообщество выступает в качестве первопроходца в использовании технологии, которая изменит жизнь каждого?

Корреспондент Русской службы Би-би-си Алексей Гусев разобрался, как работает NFT и что может ждать эту технологию и ее адептов в будущем.