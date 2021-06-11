Подкаст "Что это было". Кого и как судят за сбитый над Донбассом "боинг"?

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Подкаст "Что это было". Кого и как судят за сбитый над Донбассом "боинг"?

11 июня 2021

Суд в Нидерландах начал разбирать по существу дело о крушении рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года. После изучения доказательств, которые обвинение приводит в пользу версии о выпущенной по самолету ракете комплекса "Бук", суд должен решить, причастны ли к катастрофе четверо военных из России и самопровозглашенной ДНР.

Журналист Русской службы Би-би-си Ольга Ившина разбирается, какие свидетельства вины не явившихся на процесс подозреваемых представлены суду.