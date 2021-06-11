"Охранник" в ювелирном: в Турции белка нашла свое предназначение

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"Охранник" в ювелирном: в Турции белка нашла свое предназначение

35 минут назад

Ювелир и предприниматель Мехмет Юксель из Турции три месяца назад спас бельчонка, когда у того погибла мать. Юксель назвал грызуна Мемокан и оставил его, чтобы подлечить травму лапы.

Бельчонок честно отрабатывает свои орешки ни на шаг не подпуская чужаков к кассе магазина. В свободное от охраны время Мемокан общается с посетителями магазина.