"Охранник" в ювелирном: в Турции белка нашла свое предназначение
"Охранник" в ювелирном: в Турции белка нашла свое предназначение
Ювелир и предприниматель Мехмет Юксель из Турции три месяца назад спас бельчонка, когда у того погибла мать. Юксель назвал грызуна Мемокан и оставил его, чтобы подлечить травму лапы.
Бельчонок честно отрабатывает свои орешки ни на шаг не подпуская чужаков к кассе магазина. В свободное от охраны время Мемокан общается с посетителями магазина.
Когда рана у бельчонка заживет, Мехмет вернет его в естественную среду обитания.