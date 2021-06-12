Подкаст "Что это было". Лонгрид: 20 рублей на пиво и открытка царю. Как Би-би-си искала, кому на Руси жить хорошо

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Подкаст "Что это было". Лонгрид: 20 рублей на пиво и открытка царю. Как Би-би-си искала, кому на Руси жить хорошо

час назад

По выходным в подкасте "Что это было. Лонгрид" мы говорим с авторами заметных и важных текстов Русской службы Би-би-си. Но гостями этого выпуска стали авторы не текста, а видео - "Помещик, поп, купчина, царь: кому на Руси жить хорошо?"

Андрей Захаров и Катерина Венедиктова отправились на Петербургский международный экономический форум от станции Дно. Подобно некрасовским героям, они задавали вопрос, вынесенный в название поэмы, всем, кого встречали по пути в Псковской и Ленинградской областях, а еще - гостям форума. Журналисты Би-би-си открыли неизвестную для себя Россию и пришли к неожиданным ответам на один из главных вопросов русской литературы.

В подкасте использован фрагмент сюжета телеканала РБК.