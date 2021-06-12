Гарри Поттер: история магии. Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Волшебный мир, созданный Джоан Роулинг в Поттериане, увлекает и восхищает и детей, и взрослых во всем мире. Но далеко не всем читателям книг о Гарри Поттере очевидно, что в них спрятано множество отсылок к реально существовавшим людям, настоящим поверьям и подлинным магическим практикам прошлого.
К двадцатилетию выхода первой книги цикла - "Гарри Поттер и философский камень" - в Британской библиотеке решили устроить необычную выставку, чтобы открыть широкой публике историю магии и проследить связь между ней и волшебным миром, созданным Роулинг.
О том, кричат ли настоящие мандрагоры, кто в наше время делает волшебные палочки и как гадать по трещинкам на кости - в документальном фильме Би-би-си.
Фильм 2017 года.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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