Гарри Поттер: история магии. Документальный фильм Би-би-си

39 минут назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Волшебный мир, созданный Джоан Роулинг в Поттериане, увлекает и восхищает и детей, и взрослых во всем мире. Но далеко не всем читателям книг о Гарри Поттере очевидно, что в них спрятано множество отсылок к реально существовавшим людям, настоящим поверьям и подлинным магическим практикам прошлого.

К двадцатилетию выхода первой книги цикла - "Гарри Поттер и философский камень" - в Британской библиотеке решили устроить необычную выставку, чтобы открыть широкой публике историю магии и проследить связь между ней и волшебным миром, созданным Роулинг.

О том, кричат ли настоящие мандрагоры, кто в наше время делает волшебные палочки и как гадать по трещинкам на кости - в документальном фильме Би-би-си.

Фильм 2017 года.