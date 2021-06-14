24 тысячи лет сна: коловратка из вечной мерзлоты Якутии ожила после разморозки
24 тысячи лет сна: коловратка из вечной мерзлоты Якутии ожила после разморозки
Найденные в вечной мерзлоте в Якутии примитивные многоклеточные организмы проснулись спустя 24 тысячи лет.
Ученые из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН обнаружили, что бделлоидные коловратки, выкопанные ими в 2015 году из вечной мерзлоты на востоке Якутии, ожили и продолжили свой обычный жизненный цикл - и даже начали размножаться .