Конец эпохи Нетаньяху. Как в Израиле встретили новое правительство
Конец эпохи Нетаньяху. Как в Израиле встретили новое правительство
Впервые за 12 лет в Израиле новый премьер-министр. Им стал правый политик Нафтали Беннет.
Биньямин Нетаньяху так и не смог сформировать правительство после уже четвертых выборов за последние два года.
Парламент Израиля утвердил новый состав коалиционного правительства в минувшее воскресенье.
Страна поделилась на празднующих победу нового лидера и недовольных сторонников "Короля Биби".