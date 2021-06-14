Конец эпохи Нетаньяху. Как в Израиле встретили новое правительство

Впервые за 12 лет в Израиле новый премьер-министр. Им стал правый политик Нафтали Беннет.

Биньямин Нетаньяху так и не смог сформировать правительство после уже четвертых выборов за последние два года.

Парламент Израиля утвердил новый состав коалиционного правительства в минувшее воскресенье.

Страна поделилась на празднующих победу нового лидера и недовольных сторонников "Короля Биби".