Алмазная лихорадка из-за неопознанных камней в ЮАР
Алмазная лихорадка из-за неопознанных камней в ЮАР
В деревне Квахлати в Южной Африке местный житель обнаружил кристаллы, внешне похожие на алмазы.
Теперь здесь началась охота за сокровищами. В этом регионе люди живут бедно и возлагают огромные надежды на эти камни.
Власти планируют провести надлежащее исследование и выяснить, что это за кристаллы. Также власти опасаются, что скопление охотников за богатством может спровоцировать вспышку коронавируса.