Алмазная лихорадка из-за неопознанных камней в ЮАР

В деревне Квахлати в Южной Африке местный житель обнаружил кристаллы, внешне похожие на алмазы.

Теперь здесь началась охота за сокровищами. В этом регионе люди живут бедно и возлагают огромные надежды на эти камни.

Власти планируют провести надлежащее исследование и выяснить, что это за кристаллы. Также власти опасаются, что скопление охотников за богатством может спровоцировать вспышку коронавируса.