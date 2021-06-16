Главное о встрече Путина и Байдена. Видео

Встреча Путина и Байдена проходит в момент, когда отношения между Россией и США, по оценке самих президентов, находятся в худшем состоянии со времен холодной войны.

Президенты встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. Там же в 1985 году прошла встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана.

Совместной пресс-конференции после переговоров не будет. Каждый из президентов отдельно сделает заявление для прессы.

Накануне встречи в Женеве прошел митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.