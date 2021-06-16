Подкаст "Что это было". Ждет ли москвичей принудительная вакцинация от Covid-19?
Подкаст "Что это было". Ждет ли москвичей принудительная вакцинация от Covid-19?
Главный санитарный врач Москвы подписала в среду постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для работников сферы услуг и чиновников. При этом ранее власти заявляли, что вакцинация будет исключительно добровольной.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Олег Болдырев объясняет, ждёт ли москвичей обязательная вакцинация, и пытается спрогнозировать, как будет развиваться третья волна пандемии.
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