Подкаст "Что это было". Ждет ли москвичей принудительная вакцинация от Covid-19?

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Подкаст "Что это было". Ждет ли москвичей принудительная вакцинация от Covid-19?

час назад

Главный санитарный врач Москвы подписала в среду постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для работников сферы услуг и чиновников. При этом ранее власти заявляли, что вакцинация будет исключительно добровольной.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Олег Болдырев объясняет, ждёт ли москвичей обязательная вакцинация, и пытается спрогнозировать, как будет развиваться третья волна пандемии.