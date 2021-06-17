Подкаст "Что это было". Как в США оценивают встречу Байдена и Путина
Подкаст "Что это было". Как в США оценивают встречу Байдена и Путина
Декларируемой целью встречи президентов США и России в Женеве было восстановить предсказуемость и стабильность отношений двух стран.
Стали эти отношения стабильнее после саммита? О реакции в США на встречу Путина и Байдена рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне Кирилл Белянинов.
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