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В Москве в разгар пандемии прошел "Бал медиков"

35 минут назад

В Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко прошел III Российский "Бал медиков". Несмотря на резкий рост заболевших коронавирусом, на мероприятие пришло несколько сотен человек.

Организаторы уверяют, что на бал пускали только тех, у кого есть сертификат о вакцинации или отрицательный тест. По их словам, все вырученные деньги пойдут медикам, "пострадавшим в ходе борьбы с коронавирусом".