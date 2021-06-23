"Всё уже всё". Что депутаты разрешили бы в новой Госдуме

Седьмой созыв Государственной Думы только закончил свою работу, а "Единая Россия" уже провела свой съезд.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов отправился на съезд партии, чтобы узнать, что разрешить в период запретов, какой закон депутаты считают главным за последние годы и что общего у Владимира Путина и Октавиана Августа.

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