"Лениным клянусь!" Один день с депутатом и блогером Николаем Бондаренко

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"Лениным клянусь!" Один день с депутатом и блогером Николаем Бондаренко

42 минуты назад

Коммунист Николай Бондаренко "воюет" с членами "Единой России" в Саратовской областной Думе и ведет популярный YouTube-канал "Дневник Депутата" с 1,5 миллионами подписчиков.

На предстоящих выборах в Госдуму он был готов соперничать со спикером парламента Вячеславом Володиным, также баллотирующимся от Саратовской области. Но КПРФ не стала выдвигать Бондаренко против Володина: теперь он пойдет на выборы по другому округу, где от "Единой России" будет участвовать гораздо менее известный кандидат.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов отправился в Саратов, где встретился с Бондаренко, посетил областную Думу и Заводской район, а также попробовал найти представителей "Единой России".