Год делу Ивана Сафронова: друзья журналиста читают его письма из СИЗО
Год делу Ивана Сафронова: друзья журналиста читают его письма из СИЗО
Ровно год назад, 7 июля 2020, ФСБ задержала бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
Его обвиняют в госизмене - передаче неких секретных данных чешской разведке. Детали дела не раскрываются, а ФСБ так и не конкретизировала обвинение и не обнародовала доказательств вины Сафронова.
Спустя год после задержания Русская служба Би-би-си попросила друзей журналиста прочитать его письма из СИЗО "Лефортово", которое сам Сафронов называет "тем самым российским зазеркальем, которым пугают детей".