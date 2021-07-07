Год делу Ивана Сафронова: друзья журналиста читают его письма из СИЗО

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Год делу Ивана Сафронова: друзья журналиста читают его письма из СИЗО

30 минут назад

Ровно год назад, 7 июля 2020, ФСБ задержала бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Его обвиняют в госизмене - передаче неких секретных данных чешской разведке. Детали дела не раскрываются, а ФСБ так и не конкретизировала обвинение и не обнародовала доказательств вины Сафронова.