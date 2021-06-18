Панголины: как во Вьетнаме спасают самого популярного у контрабандистов млекопитающего

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Панголины: как во Вьетнаме спасают самого популярного у контрабандистов млекопитающего

10 минут назад

Выросший во Вьетнаме Тай Ван Нгуен стал свидетелем того, как мать и детеныш панголина были пойманы и убиты соседями в его деревне.

С тех пор он посвятил свою жизнь борьбе с браконьерством и обучению вьетнамской общественности тому, как важно сохранить панголинов в природе.