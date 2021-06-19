Свадьба на миллион долларов. Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Сегодня в Азии больше миллиардеров, чем в США или Европе. И когда дело доходит до свадьбы, эта состоятельная элита не скупится на расходы, чтобы сделать торжество по-настоящему уникальным.
Свадебное агентство Лелиан Чу организует свадьбы для самых богатых азиатских семей. Её клиенты могут позволить себе любой каприз, и Лелиан помогает невестам воплотить свои самые эксцентричные фантазии.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды