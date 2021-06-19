Свадьба на миллион долларов. Документальный фильм Би-би-си

55 минут назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Сегодня в Азии больше миллиардеров, чем в США или Европе. И когда дело доходит до свадьбы, эта состоятельная элита не скупится на расходы, чтобы сделать торжество по-настоящему уникальным.

Свадебное агентство Лелиан Чу организует свадьбы для самых богатых азиатских семей. Её клиенты могут позволить себе любой каприз, и Лелиан помогает невестам воплотить свои самые эксцентричные фантазии.