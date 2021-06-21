Взрыв под бортом авианосца. Испытания крупнейшего в мире военного судна
Взрыв под бортом авианосца. Испытания крупнейшего в мире военного судна
ВМС США продолжают испытания авианосца USS Gerald R. Ford. На этот раз при помощи глубоководных взрывов тестировалась устойчивость авианосца и работа бортовых систем.
Для этого в 161 километрах от берега Флориды и рядом с бортом авианосца был произведен взрыв, соответствующий по силе почти четырехбалльному землетрясению.
USS Gerald R. Ford – крупнейший в мире авианосец. Он был спущен на воду в 2013, но из-за ряда неполадок введен в строй лишь в 2017. Корабль до сих пор проходит испытания. Ожидается, что на боевые дежурства он сможет выйти не раньше 2023 года.