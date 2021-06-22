Нацисты: как политические маргиналы стали правящей партией. Документальный фильм Би-би-си

33 минуты назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В начале тридцатых годов ХХ века Германия была парламентской республикой, где действовали демократические институты, была развитая судебная система и свободная пресса. В 1933 году власть перешла в руки диктатора, под чьим руководством совершились худшие зверства в истории, свободе слова пришел конец, а большая часть оппозиции оказалась за решеткой.

В документальном фильме Би-би-си историки и эксперты рассуждают о событиях, в результате которых нацисты из политических маргиналов превратились в правящую партию, о том, кто в Германии пытался этому противостоять, и как важно не допустить повторения этой истории, ставшей страшным уроком для всего человечества.