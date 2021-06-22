Нацисты: как политические маргиналы стали правящей партией. Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В начале тридцатых годов ХХ века Германия была парламентской республикой, где действовали демократические институты, была развитая судебная система и свободная пресса. В 1933 году власть перешла в руки диктатора, под чьим руководством совершились худшие зверства в истории, свободе слова пришел конец, а большая часть оппозиции оказалась за решеткой.
В документальном фильме Би-би-си историки и эксперты рассуждают о событиях, в результате которых нацисты из политических маргиналов превратились в правящую партию, о том, кто в Германии пытался этому противостоять, и как важно не допустить повторения этой истории, ставшей страшным уроком для всего человечества.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды