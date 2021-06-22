Подкаст "Что это было". Как Пашинян выиграл выборы, проиграв войну
Подкаст "Что это было". Как Пашинян выиграл выборы, проиграв войну
Неожиданно убедительная победа на парламентских выборах в Армении партии и.о. премьер-министра Николы Пашиняна позволит ему в одиночку сформировать правительство. У него почти 54% голосов.
Ближайший соперник правящей партии, блок "Армения” бывшего президента Роберта Кочаряна, набрал около 21%. Кочарян и его соратники заявили о непризнании итогов выборов, обвинив оппонентов в нарушениях.
О выборах и причинах победы Николы Пашиняна, недавно проигравшего войну в Карабахе, рассказывают корреспонденты Русской службы Би-би-си Григор Атанесян и Ольга Просвирова.
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