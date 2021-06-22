Подкаст "Что это было". Как объяснить провал сборной России на Евро?
Подкаст "Что это было". Как объяснить провал сборной России на Евро?
Российская сборная бесславно покинула чемпионат Европы по футболу. Она не смогла выйти из группы, пропустив в решающей игре 4 мяча от сборной Дании. Что это было – и можно ли сделать так, чтобы этого больше не было – Окcана Чиж обсудила с футбольным комментатором канала “Телеспорт” Алексеем Дурново.
Наши подкасты также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и других платформах.