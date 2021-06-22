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Подкаст "Что это было". Как объяснить провал сборной России на Евро?

16 минут назад

Российская сборная бесславно покинула чемпионат Европы по футболу. Она не смогла выйти из группы, пропустив в решающей игре 4 мяча от сборной Дании. Что это было – и можно ли сделать так, чтобы этого больше не было – Окcана Чиж обсудила с футбольным комментатором канала “Телеспорт” Алексеем Дурново.