Человек-паук в Ватикане: зачем супергерой пришел на встречу с папой римским?

На еженедельную аудиенцию папы римского в Ватикане пришел Человек-паук. Он побеседовал с папой римским Франциском и подарил ему маску Человека-паука.

Супергероем оказался 27-летний итальянец Маттиа Веллардита.

Его пригласили, чтобы отблагодарить за волонтерскую деятельность: в наряде Человека-паука Веллардита посещает больных детей в госпиталях.