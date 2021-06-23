Человек-паук в Ватикане: зачем супергерой пришел на встречу с папой римским?

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Человек-паук в Ватикане: зачем супергерой пришел на встречу с папой римским?

53 минуты назад

На еженедельную аудиенцию папы римского в Ватикане пришел Человек-паук. Он побеседовал с папой римским Франциском и подарил ему маску Человека-паука.

Супергероем оказался 27-летний итальянец Маттиа Веллардита.