Человек-паук в Ватикане: зачем супергерой пришел на встречу с папой римским?
Человек-паук в Ватикане: зачем супергерой пришел на встречу с папой римским?
На еженедельную аудиенцию папы римского в Ватикане пришел Человек-паук. Он побеседовал с папой римским Франциском и подарил ему маску Человека-паука.
Супергероем оказался 27-летний итальянец Маттиа Веллардита.
Его пригласили, чтобы отблагодарить за волонтерскую деятельность: в наряде Человека-паука Веллардита посещает больных детей в госпиталях.