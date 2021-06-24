Будущее энергетики. Как устроена крупнейшая ветряная электростанция на планете
Будущее энергетики. Как устроена крупнейшая ветряная электростанция на планете
У побережья Йоркшира в Северном море в Великобритании находится крупнейшая в мире морская ветряная электростанция.
Датская компания Orsted установила около половины всех морских ветреных турбин Великобритании.
Компания пригласила главного корреспондента Би-би-си по экологии Джастина Роулатта стать свидетелем возведения тысячной по счету ветряной турбины в Северном море.