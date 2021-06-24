"Я хочу верить". Минобороны США обнародовало доклад об НЛО - разгадки по-прежнему нет

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"Я хочу верить". Минобороны США обнародовало доклад об НЛО - разгадки по-прежнему нет

41 минуту назад

Если раньше все разговоры о реальности НЛО власти оборачивали в шутку, то сегодня склонны видеть в неопознанных летающих объектах потенциальную угрозу национальной безопасности.

Доклад не подтверждает, что "неопознанные воздушные феномены" имеют инопланетное происхождение, но также не дает никакого другого объяснения их появлению.

Однако это все равно важный шаг для Министерства обороны США и сообщества людей, верящих в НЛО. Теперь, когда власти признают, что "неопознанные воздушные феномены" существуют и изучаются военными, дискуссия об НЛО может выйти на новый уровень.