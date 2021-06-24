Инцидент в Черном море: журналист Би-би-си рассказывает с борта "Дефендер"
Инцидент в Черном море: журналист Би-би-си рассказывает с борта "Дефендер"
Британский эсминец "Дефендер" направлялся из порта Одессы в Грузию и проходил в непосредственной близости к берегам Крыма.
Россия заявила, что эсминец нарушил границы и был встречен "предупредительным бомбометанием". Британцы ответили, что никаких бомб не было.
Корресподент Би-би-си Джонатан Бил, который в это время находился на борту "Дефендера", рассказал подробности.