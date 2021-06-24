Бывший глава Армении Серж Саргсян о войне в Карабахе и ошибках Пашиняна

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Бывший глава Армении Серж Саргсян о войне в Карабахе и ошибках Пашиняна

15 минут назад

Бывший глава Армении Серж Саргсян редко дает интервью. Съемочной группе Би-би-си в Ереване удалось поговорить с ним о войне в Карабахе, Николе Пашиняне и итогах недавних выборов в парламент страны.

Бывший президент и премьер-министр Армении также рассказал о ходе переговоров с Азербайджаном, своем взгляде на причинах миграции из Армении и прокомментировал свои слова о Ходжалинской трагедии 1992 года.