Бывший глава Армении Серж Саргсян о войне в Карабахе и ошибках Пашиняна
Бывший глава Армении Серж Саргсян о войне в Карабахе и ошибках Пашиняна
Бывший глава Армении Серж Саргсян редко дает интервью. Съемочной группе Би-би-си в Ереване удалось поговорить с ним о войне в Карабахе, Николе Пашиняне и итогах недавних выборов в парламент страны.
Бывший президент и премьер-министр Армении также рассказал о ходе переговоров с Азербайджаном, своем взгляде на причинах миграции из Армении и прокомментировал свои слова о Ходжалинской трагедии 1992 года.
С Сержем Саргсяном беседовал корреспондент Русской службы Би-би-си Григор Атанесян.